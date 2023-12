Prefeito Lauro Junior entrega ambulância para o SAMU

O Prefeito Lauro Junior juntamente com a Diretora do Departamento de Saúde Elza Maria Ferraz, os vereadores Tadeu Rocco e João Paulo, os diretores de departamentos e a equipe de atendentes do SAMU, realizaram na manhã desta sexta-feira, 22 de dezembro a entrega de uma ambulância para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A ambulância servirá para reforçar o atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência do município, garantindo assim mais agilidade e segurança no atendimento e transporte de pacientes.

O Prefeito Lauro Junior agradeceu o trabalho realizado pela equipe do SAMU e o empenho de todos na conquista de mais esse veículo para a saúde, agradecendo ainda o Governador Ratinho Junior e o Secretário de Estado da Saúde Beto Preto.