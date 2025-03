Prefeito Ditão Pupio acompanha comemoração do Dia Internacional da Mulher em Jandaia do Sul

O prefeito de Jandaia do Sul, Ditão Pupio, acompanha de perto as celebrações do Dia Internacional da Mulher, promovidas pela Prefeitura nesta sexta-feira, 7 de março, na Praça do Café. O evento, organizado pelos Departamentos de Assistência Social, Educação, Saúde, Administração e Cultura, tem como objetivo valorizar, reconhecer e proporcionar momentos especiais para as mulheres do município.

Durante a programação, Ditão Pupio destaca a importância da mulher na sociedade e reforça o compromisso da administração municipal em apoiar políticas públicas voltadas ao bem-estar feminino. O evento conta com aulas de dança, salão de beleza, estúdio de fotos, orientações sobre violência doméstica, oportunidades de emprego e financiamento para empreendedoras, além do agendamento de exames de saúde.

Outro destaque é o ponto de coleta para descarte correto de medicamentos vencidos, uma iniciativa que contribui para a saúde pública e o meio ambiente.

Ditão Pupio reforça o convite para que todas as mulheres de Jandaia do Sul participem desse momento especial de reconhecimento e valorização.