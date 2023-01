Policiais são homenageados como Destaques do Mês

Por decreto do Comando-Geral, o policial militar que se destaca pelos serviços prestados à Corporação é escolhido como o destaque do Mês. O militar estadual escolhido deve ser selecionado dentre aqueles que se destacaram por feitos julgados relevantes em atividades operacionais, de instrução e ou administrativas, sendo que, devem ser levados em consideração os seguintes aspectos: respeito aos direitos humanos, espírito de corpo, profissionalismo, honestidade, patriotismo, disciplina, dignidade, lealdade, coragem, justiça e honra.

Como destaque do mês de dezembro de 2022, os Policiais Militares escolhidos foram o 2º Tenente Ricardo e o Soldado Passoni, que foram homenageados nesta quarta-feira (11). Estes militares têm demonstrado elevado nível de comprometimento e profissionalismo no serviço policial militar, atuando sempre com dedicação e eficiência. Levantamento feito pelo sistema de controle operacional e estatístico da PMPR aponta excelentes resultados no trabalho realizado pela equipe formada pelo Ten. Ricardo e pelo Sd. Passoni.

O número de prisões, apreensões de drogas e armas, abordagens e veículos recuperados pelos militares demonstram a qualidade do serviço prestado pela equipe. Além dos resultados, a forma como desempenham suas atividades também os torna merecedores de reconhecimento e elogio, pois atuam com responsabilidade, seriedade, dedicação e comprometimento, sempre empenhados para contribuir com o serviço policial militar do 10º Batalhão.

O Comandante do 10º BPM, Ten.-Cel. Marcos José Facio, sente-se enaltecido por poder contar com estes nobres policiais em sua Unidade, reconhece o árduo trabalho desempenhado e agradece o apoio incondicional prestado.

Comunicação Social do 10°BPM