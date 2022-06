Na noite desta sexta-feira (17) das 20 às 22 horas, a equipe de Operações com Cães e Rotam se mantiveram em ponto base no terminal rodoviário de Jandaia do Sul, onde realizaram abordagens a ônibus de linhas interestaduais, empregando o cão de faro Iron na detecção de possíveis ilícitos a serem transportados pelos passageiros.