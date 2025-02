Polícia Civil prende suspeito de furtos em Bom Sucesso e São Pedro do Ivaí

A Delegacia da Polícia Civil de Jandaia do Sul informou na tarde desta quarta-feira (12) que, após tomar conhecimento de uma série de furtos ocorridos no último final de semana nos municípios de Bom Sucesso e São Pedro do Ivaí, realizou uma operação visando à identificação dos suspeitos e à captura dos envolvidos.

Como resultado da ação policial, um suspeito foi identificado e preso. Além disso, parte dos objetos furtados de três estabelecimentos comerciais foram recuperados. Os crimes ocorreram em uma clínica dentária e uma loja de materiais de construção na cidade de Bom Sucesso, além de uma loja de perfumaria e moda feminina. Entre os itens recuperados estão três netbooks, um celular iPhone, diversos perfumes, uma bolsa e uma carteira feminina, além de três motosserras.

As equipes de investigação seguem em diligências para localizar outros objetos subtraídos e identificar possíveis envolvidos nos crimes. O suspeito detido, de 20 anos, é natural de Apucarana e confessou a autoria dos furtos. Durante sua adolescência, ele já havia respondido por ato infracional análogo ao crime de homicídio na cidade de Apucarana.

A Polícia Civil reforça seu compromisso com a segurança da população e seguirá com as investigações para responsabilizar todos os envolvidos.