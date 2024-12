Polícia Civil de Jandaia do Sul investiga homicídio em São Pedro do Ivaí. Autor já foi identificado

A Delegacia de Polícia da cidade de Jandaia do Sul informou que, na noite da última sexta-feira (20/12/24), recebeu a denúncia de um homicídio ocorrido em via pública no município de São Pedro do Ivaí.

A equipe de investigações de homicídios foi ao local e constatou que a vítima, um adolescente de 17 anos, havia sido morta com golpes de arma branca. A Polícia Científica foi acionada para a realização do laudo do local de morte, bem como para a remoção do corpo do jovem.

Ainda no local, os policiais civis iniciaram os trabalhos investigativos, colhendo depoimentos formais de testemunhas. Com base nas informações obtidas, um suspeito foi identificado. Diligências foram realizadas em diversas residências da região, mas o suspeito não foi localizado, tendo ele deixado o local do crime em um veículo modelo Gol, de cor preta.

De acordo com as informações preliminares, a vítima apresentava duas lesões causadas por arma branca, sendo uma no peito e outra na nuca. A motivação do crime, ainda a ser confirmada, estaria relacionada a uma discussão ocorrida no local.

Será instaurado inquérito policial para apurar as circunstâncias e as motivações do crime, mas a Polícia Civil já considera o crime solucionado e aguarda novas diligências a serem realizadas para a conclusão do inquérito.

