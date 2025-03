PRF registra 9 mortes durante a Operação Carnaval 2025 no Paraná

A PRF encerrou às 23h59 de ontem (5) a Operação Carnaval 2025, iniciada no dia 28 de fevereiro. Durante os seis dias de operação, a PRF registrou nove mortes em acidentes nas rodovias federais do Paraná. Destas, três ocorreram em colisões traseiras. Em comparação com a operação de 2024, a PRF registrou uma morte a mais.

Foram registrados 122 acidentes durante os seis dias de operação no Paraná, resultando em 144 pessoas feridas e nove pessoas mortas. Os acidentes com mortos estão associados a fatores humanos, como o excesso de velocidade e a falta de atenção à condução. No feriado passado, foram registrados 114 acidentes, 112 pessoas feridas e oito mortes.

A colisão traseira foi o acidente mais frequente (51 registros) neste feriado e também o mais letal, representando 33% das mortes. A causa mais frequente de acidentes foi a reação tardia ou ineficiente do condutor (39 acidentes), mas não foi a principal causa de mortes, que foi atribuída ao excesso de velocidade, respondendo por duas mortes.

7.126 condutores foram flagrados em excesso de velocidade. Com a utilização de radares portáteis em locais identificados como de risco ou de frequente abuso de velocidade, a PRF trabalhou com dois objetivos: aplicar a previsão do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) de punir os infratores e realizar uma operação presença. Com a ostensividade da fiscalização, a PRF busca que outros condutores repensem seus comportamentos no trânsito, praticando assim uma condução mais segura.

Durante a operação, 10.547 veículos foram abordados e fiscalizados pela PRF no Paraná. 12.161 pessoas foram fiscalizadas. 63 pessoas foram detidas por crimes diversos, incluindo seis motoristas por dirigirem bêbados. 179 motoristas foram multados por dirigirem bêbados e em 79 ocasiões, a PRF flagrou crianças sem a utilização adequada da cadeirinha ou mesmo sem o dispositivo.

Acidentes com óbitos nas rodovias federais paranaenses – 28/02 a 05/03

28/02/2025 – BR-376, São José dos Pinhais: Colisão traseira entre um carro e um caminhão, seguida de capotamento do automóvel. Um ocupante do carro morreu;

28/02/2025 – BR-277, São José dos Pinhais: Colisão traseira envolvendo uma motocicleta e um veículo que acessava a marginal. Um motociclista morreu;

01/03/2025 – BR-277, São José dos Pinhais: Capotamento de um veículo no acostamento, com uma condutora em óbito e cinco ocupantes feridos;

01/03/2025 – BR-277, Nova Laranjeiras: Atropelamento de um pedestre de origem indígena por um veículo com placas paraguaias. O pedestre morreu no local;