Motorista abastece e foge sem pagar em Cambira

Um caso de estelionato foi registrado na tarde de terça-feira (4), em um posto de combustível localizado na Rodovia BR-376, em Cambira.

O condutor de um Volkswagen Gol, cor preta, abasteceu com R$ 100,00 de combustível, mas fugiu sem pagar, deixando marcas de pneu no local.

Segundo informações, o frentista havia terminado o abastecimento quando o motorista arrancou bruscamente do pátio do posto. A equipe policial militar foi acionada e realizou diligências para localizar o veículo, que seguiu pela rodovia na contramão de direção e adentrou no município de Cambira.

A polícia conversou com o responsável pelo posto e solicitou o envio das imagens do incidente para investigar o caso. O veículo também foi repassado à rede de serviço para abordagem. Até o momento, não há informações sobre a localização do veículo ou do motorista.

