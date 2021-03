PM de Apucarana encontra idoso de 80 anos de Jandaia caído em via pública

A PM de Apucarana localizou caído no Jardim Apucarana, um idoso de 80 anos que estava ‘sem memória’ e desorientado no local. Os policiais fizeram as verificações sobre sua identidade e contataram que ele estava desaparecido da família de Jandaia do Sul, conforme boletim de ocorrência registrado na cidade.

Ele foi encaminhado até a Delegacia de Polícia (DP) de Apucarana para ser entregue aos familiares que ficaram de encontrá-lo para retornar à sua casa. Uma filha do idoso esteve na DP e assumiu a responsabilidade sobre o pai.

As informações são do TnOnline