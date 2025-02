Parceria entre Prefeitura e IDR-Paraná fortalece a agricultura familiar em Jandaia do Sul

Nesta terça-feira (18), o prefeito Ditão Pupio recebeu em seu gabinete a equipe do IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural) para alinhar estratégias e definir ações que impulsionem a agricultura familiar e o desenvolvimento rural do município.

O encontro contou com a presença do vice-prefeito Inei Heckert, do gerente regional do IDR-Paraná em Apucarana, Paulo Eduardo Sipoli, do extensionista rural Mauro Rodrigues dos Santos, da assistente administrativa Eleteia de Fátima Costa e da chefe de Gestão Ambiental do Departamento de Fomento à Agropecuária e Meio Ambiente, Beatriz Soares Batista.

Durante a reunião, foram discutidos projetos voltados ao fortalecimento do setor agrícola, apoio aos produtores locais e iniciativas sustentáveis que contribuirão para o crescimento econômico da região. O plano de ações será implantado gradativamente nos próximos meses, garantindo maior suporte ao desenvolvimento rural.

Com essa parceria, a administração municipal reafirma seu compromisso com a agricultura familiar, buscando soluções inovadoras e eficientes para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores do campo. Nos próximos dias, novas etapas do planejamento serão detalhadas para assegurar a execução das medidas propostas.