Padrasto é preso após esfaquear criança de 10 anos

Um homem de 40 anos foi preso na noite desta terça-feira (08) em Apucarana.

Ele teria tentado estuprar e depois esfaqueado a enteada de 10 anos no Jardim Iguatemi.

O homem, que estaria embriagado, foi preso em flagrante e levado para a 17ª Subdivisão Policial (SDP).

A Polícia Militar informou que foram designados para prestar apoio a equipe do SAMU em uma ocorrência de lesão corporal. No local, a equipe do SAMU estava prestando os primeiros socorros à vítima de 10 anos e em seguida a encaminharam até ao Hospital da Providência.

A mãe da criança, de 50 anos, relatou que a filha havia sido esfaqueada pelo padrasto, 40 anos, o qual se evadiu após o ato. Foram realizados buscas e o autor foi localizado mais tarde.

O Conselho Tutelar foi informado do fato e compareceram ao hospital para acompanharem o caso.

O médico de plantão declarou que a vítima estaria no centro cirúrgico e que o quadro era estável.