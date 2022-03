Neste sábado tem vacinação contra covid-19 para crianças em Jandaia do Sul

Neste sábado (19/03), das 09 às 16 horas, acontece a vacinação para todas as crianças de 05 a 11 anos. No mesmo dia acontece a segunda dose para todas as crianças de 05 a 11 anos com comorbidades.

Vejam as orientações abaixo:

– Comparecer no Ginásio de Esportes com certidão de nascimento ou identidade (RG), carteira de vacinação da criança e documento com foto dos pais ou responsável.

– Para comprovar a comorbidade/deficiência permanente grave é necessário laudo/declaração recente (2021/2022) assinado pelo médico pediatra.