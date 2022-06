Nesta quinta-feira (30) haverá nova detonação de rocha no Contorno de Jandaia

A VIAPAR informa que na quinta-feira (30/6), às 15h, será realizada nova detonação de rocha no Contorno de Jandaia do Sul.

Para garantir a segurança de todos, serão tomados os seguintes procedimentos:

• Evacuação no raio de 200 metros;

• Fechamento dos acessos municipais e particulares;

Haverá paralisação de 5 minutos antes da detonação (última sirene).

A liberação ocorrerá 5 minutos após a detonação, depois da vistoria do Blaster (profissional responsável por realizar o manuseio, arranjo, disposição e detonação de explosivo).