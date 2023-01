Município de Jandaia do Sul recebe três caminhões e dois utilitários

Em parceria com o Governo do Estado do Paraná, a Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul está entregando cinco veículos para atender as demandas da população em diversos setores do Município.

O investimento passa de 1,8 milhões, em recursos próprios e estadual nos seguintes veículos:

01 caminhão baú para o Departamento de Fomento à Agropecuária e Meio Ambiente.

02 caminhões basculantes para a manutenção das estradas rurais.

01 van para transportes de passageiros.

01 veículo utilitário para o administrativo municipal.

“Gostaria de agradecer o Deputado Estadual Do Carmo, o Governador Ratinho Junior, o Secretário Chefe da Casa Civil João Carlos Ortega e o Subchefe da Casa Civil Lúcio Tasso pela viabilização dos recursos”, disse o prefeito Lauro Junior durante a solenidade de entrega.