Mulher tenta incendiar carro de ex com álcool em gel. Homem leva mordida ao tentar impedir

Um homem e uma mulher foram parar na delegacia no início da noite desta terça-feira (17) depois que uma mulher tentou incendiar o carro do ex-marido com álcool em gel no Jardim Colonial II em Apucarana.

A mulher mordeu a perna do ex-marido quando ele tentava impedi-la de destruir o veículo.

Conforme boletim da PM, A equipe foi despachada para atender ocorrência de violência doméstica. Chegando no local, a guarnição foi recebida pelo solicitante de 39 anos, o qual relatou que estava em sua residência quando foi surpreendido por sua ex-esposa, que estava derramando álcool em gel em seu veículo, um GM/Celta, cor branca, que estava estacionado na calçada, ameaçando atear fogo neste de posse de um isqueiro.

Ao se deparar com o fato, o solicitante tentou impedi-la e ambos entraram em vias de fato, ocasião em que C—– 39 anos lhe mordeu na perna (coxa) esquerda, lhe causando um corte em formato do abocamento e hematoma, deixando o local na sequência.

Ato conseguinte, esta equipe policial se deslocou até o endereço de C—–, sendo recebida por esta, a qual admitiu ter ido até a residência de seu ex-esposo com quem conviveu por 23 anos, em um momento de fúria, tentou atear fogo em seu veículo e entraram em vias de fato, mordendo a perna dele.

Entretanto, C—– informou que durante o desentendimento, E—– lhe desferiu um chute no peito, lhe fazendo perder o equilíbrio e bater com a cabeça contra a parede. Primeiramente, ambos os envolvidos foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento – UPA para atendimento médico. E—– foi diagnosticado apresentando hematoma, sem edema na perna (coxa) esquerda, enquanto que C—– com hematoma subgaleal em região temporal esquerda (conforme fichas de atendimento multiprofissional, entregues na 17ª SDP).

Posteriormente, as partes foram encaminhadas à 17ª SDP para providências. Frisa-se que não foi necessário o emprego de algemas.