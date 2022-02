Motorista fica preso às ferragens após acidente em Apucarana

Acidente registrado próximo à Vila Reis em Apucarana na noite de segunda-feira (14)

Em Apucarana (PR), na BR-376, Km 248, por volta das 22:30 horas, ocorreu uma colisão traseira entre dois caminhões.

Da força do impacto, resultou em uma vítima grave, preso as ferragens, sendo em seguida encaminhado ao Hospital da Providência em Apucarana. Os veículos permaneceram sobre a via. Equipe PRF de Apucarana atendeu a ocorrência. O trânsito ficou fechado no sentido norte até 1h50 em virtude do socorro médico e desobstrução da via . SAMU e Corpo de Bombeiros Militar realizaram o resgaste da vítima. Outro condutor permaneceu no local, ileso.

A PRF irá confeccionar o boletim de acidente de trânsito.