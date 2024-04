Motorista fica ferido ao colidir em caminhão estacionado

Na tarde deste domingo, dia 28, um motorista de 37 anos ficou ferido após se envolver em um acidente na cidade de Apucarana. As equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar socorro.

O acidente ocorreu na Rua Manoel Francisco da Silva, no Jardim Franca, próximo ao Campo do Zé Rico. O carro, um modelo Corsa, acabou colidindo com um caminhão que estava estacionado em um terreno.

O homem ferido foi prontamente encaminhado pela ambulância do Samu ao Hospital da Providência.