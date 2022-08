Motociclista fica ferido após colisão com caminhão em trevo de Jandaia

Um motociclista de 58 anos, morador de Arapongas, ficou ferido, após colidir com um caminhão na BR-376, no trevo do Jardim das Araucárias em Jandaia do Sul.

O acidente ocorreu por volta das 9h45 da manhã desta quarta-feira (3) quando o condutor da moto, que tinha uma consulta médica marcada em Jandaia, foi cruzar a rodovia no sentido centro e foi atingido pelo caminhão que seguia no sentido a Mandaguari. Ele sofreu um ferimento importante em uma das pernas, porém sem fratura. Foi socorrido pela equipe da Defesa Civil (Felipe e Valdir) com apoio da enfermeira Adriana e encaminhado ao Hospital da Providência.