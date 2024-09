Motociclista de 71 anos fica ferido após colisão com caminhão

Neste sábado (28), um acidente de trânsito envolvendo um motociclista de 71 anos e um caminhão ocorreu no Contorno Sul de Apucarana, no km 239 da BR-376. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhoneiro fugiu do local após a colisão.

De acordo com relatos da PRF, o idoso foi “colhido lateralmente” pelo caminhão, que estava realizando uma mudança de faixa no momento do acidente. Felizmente, os ferimentos do motociclista foram considerados leves. Ele recebeu atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado ao Hospital da Providência. A vítima é moradora de Apucarana.