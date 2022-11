Motociclista colide em viatura e foge

O fato foi registrado às 17h40 desta quarta-feira (23) em Jandaia do Sul.

Conforme a Polícia Militar, durante patrulhamento pela Rua Dourados, uma motocicleta em alta velocidade, fez uma ultrapassagem pela direita, colidiu na lateral dianteira direita da viatura e se evadiu.

Foi feito acompanhamento pelo referido bairro na tentativa de abordar o envolvido, mas sem êxito em alcança-lo. Seria uma motocicleta de cor vermelha, condutor trajando calça azul e camiseta preta. Após, fora feito contato com sargenteante da Cia/PM e feito contato com plantão de acidentes do Décimo Batalhão o qual se fez presente no local para o devido registro.