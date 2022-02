Motociclista armado sofre acidente em Apucarana

Data do Registro: 06/02/2022 17:29:31 Endereço: AVENIDA JABOTI, 872, CENTRO – APUCARANA, Paraná Natureza Atendimento: ATENDIMENTO DE ACIDENTE – SEM ILICITUDE

Conforme a Polícia Militar, a equipe estava em patrulhamento pela referida via, momento em que se deparou com um acidente de trânsito envolvendo a motocicleta BMW R1200, com placa e o automóvel Toyota Etios. A equipe identificou o condutor da motocicleta como ___, 20 anos, e o condutor do automóvel como ___, 46 anos.

Ocorre que, quando a equipe se aproximou para prestar atendimento ao acidente, o condutor do veículo aproximou-se e relatou que o condutor da motocicleta estaria armado, e que na queda a arma, um revólver cal. 32, havia caído ao solo, e ele a apanhou para entregá-la a equipe policial, e sendo assim feito.

Durante o atendimento que o SAMU prestava ao condutor da motocicleta, foi possível questiona-lo sobre a arma, e se havia algo mais em sua residência, ele confirmou que a arma era sua e que em sua casa havia mais munições apenas.

A equipe, junto com um amigo que reside com ele, e com a autorização dele, deslocou até o endereço onde residem e efetuou buscas no quarto do autor para localizar as munições, mas elas não foram localizadas, no entanto havia um cofre que a equipe policial não teve acesso ao conteúdo.

O autor foi encaminhado ao Hospital da Providência com escolta policial para atendimento médico. Já o condutor do veículo se recusou a realizar o teste de alcoolemia, sendo assim foi confeccionado o termo de recusa e realizado seu encaminhamento até a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

A arma foi apreendida e encaminhada para a Delegacia. Sobre os veículos, como não havia nenhuma pendência administrativa, foram liberados paras os devidos responsáveis no local do acidente.