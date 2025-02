Morador é encontrado morto com um tiro na cabeça dentro de veículo em Arapongas

Um homem foi encontrado morto dentro de um Chevrolet Corsa branco após um disparo de arma de fogo na Avenida Maracanã, no Conjunto Flamingos, em Arapongas, na madrugada deste domingo (09). A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 3h para atender a ocorrência em frente a uma empresa no local.

Ao chegarem, os policiais visualizaram o veículo com uma perfuração no vidro traseiro esquerdo e o motorista desacordado. A equipe do Samu foi acionada e constatou o óbito.

O caso é investigado.

As informações são do TnOnline