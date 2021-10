Nesta sexta-feira (8) um caminhão com placas de Rio Branco do Sul trafegava na BR369 sentido Apucarana, quando colidiu em outro caminhão que estava parado no acostamento da rodovia.

O caminhão atingido, de cor azul, estava com problema mecânico e um mecânico que estava tentando consertar o veículo de carga acabou ficando ferido. Segundo os bombeiros, ele sofreu um ferimento grave com fratura exposta em um dos pés.