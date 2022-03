Lama no Contorno Norte de Apucarana provoca acidente

(TnOnline) Uma caminhonete S10 capotou na manhã desta sexta-feira (11), na PR-170, no Contorno Norte, de Apucarana. O acidente ocorreu no mesmo local onde ocorreu uma colisão entre uma S10 e um Gol, na tarde desta quinta-feira (10).

De acordo com o tenente Zavan Gregori Carraro, do Corpo de Bombeiros, o motorista, de 22 anos, perdeu o controle do veículo, com placas de Apucarana, por conta da lama acumulada na rodovia, saiu da pista e capotou a caminhonete. O local já está sinalizado para que novos acidentes sejam evitados.

Segundo o tenente, embora o veículo tenha ficado bastante danificado, as vítimas, o jovem e sua mãe, de 47 anos, não sofreram ferimentos graves. Porém, os dois foram encaminhados para o Hospital da Providência por precaução, pois se queixaram de dor no pescoço. Conforme informações de testemunhas, mãe e filho estavam a caminho de Arapongas, onde a família tem um pet shop.

Os bombeiros ainda alertam para que os motoristas sejam cuidadosos ao passar pelo local, apesar do perigo por conta da lama neste trecho está sendo divulgado. “Nós não sabemos a origem desta lama, mas de imediato, quem for passar por aqui deve ter muito cuidado”, acrescenta o tenente.