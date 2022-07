Ladrões levam caminhonete e cofre de residência em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 14h53 deste sábado (30) na Rua Joaquim José de Almeida Filho.

Conforme a PM, a equipe foi acionada para deslocar no endereço citado, onde segundo o solicitante, teria se ausentado por poucas horas e, ao retornar, constatou que sua camionete S10 de cor preta e também um cofre contendo certa quantia em dinheiro e escritura de bens e imóveis haviam sido furtados.

Ainda conforma a PM, foi aberto o portão eletrônico, porém não havia sinais e marcas que caracterizassem um arrombamento, como se o autor do furto tivesse acesso facilitado, no entanto em cima do motor do portão, havia um pino o qual foi retirado da trava que é fixada à alavanca do basculante, deixando-o livre para abertura manualmente.

O modelo do portão é totalmente fechado, sem grades vazadas. Tiveram acesso ao interior da residência, porém nenhum outro objeto fora subtraído. Que o cofre se encontrava na garagem próximo à camionete. A vítima foi devidamente orientada.