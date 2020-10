Ladrão é surpreendido por morador e acaba preso em Jandaia

Jandaia do Sul 15h33min Natureza Furto Qualificado Preso Masculino 20 anos Endereço Rua Antônio Gardim, Jandaia do Sul.

A equipe policial foi solicitada para dar atendimento a um furto que estava em andamento na qual a vítima tinha surpreendido uma pessoa saindo de sua residência que esta pessoa estava com seus pertences, momento este que abordou a pessoa que estava com seu tênis no pé e uma mochila de cor preta nas costas com vários pertences da vítima, momento este que tirou o tênis e saiu correndo deixando os objetos do furto com a vítima.

A equipe chegou no local onde conversou com a vítima, que relatou que o mesmo entrou em uma residência na mesma.

A equipe policial militar adentrou ao local onde foi logrado êxito em abordar a pessoa de xxxx na qual estava com um canivete na mão. De imediato confessou o furto alegando que xx devia dinheiro a sua mãe.

O autor foi imobilizado pela equipe e durante a condução ameaçou a vítima dizendo “eu vou sair da cadeia e vou ti matar”.

Na confecção do boletim, ainda continuou a ameaçar dizendo “vou dar 8 tiros revolver na sua cara, vou botar fogo em você vivo”. Ele foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil.