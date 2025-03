Jandaia do Sul avança na Assistência Social com participação em encontro estadual

Nos dias 25 e 26 de fevereiro, a diretora do Departamento de Assistência Social do CRAS de Jandaia do Sul, Bruna Crivelaro, esteve em Curitiba para participar do Encontro de Prefeitos e Gestores Municipais da Assistência Social, promovido pela Secretaria do Desenvolvimento Social e Família (SEDEF). O evento, conduzido pelo secretário Rogério Carboni, teve como foco a Política da Assistência Social e as Garantias de Direitos, abordando estratégias para fortalecer o acesso da população a serviços essenciais.

Durante o encontro, foram discutidas diversas políticas públicas voltadas ao fortalecimento da Assistência Social nos municípios, além de ações para ampliar o suporte às famílias em situação de vulnerabilidade.

O evento também marcou o lançamento da plataforma Paraná Acessível, uma ferramenta digital inovadora voltada à inclusão social de pessoas com deficiência (PcD). A nova plataforma tem como objetivo conectar PcDs a serviços essenciais e realizar um mapeamento estratégico da acessibilidade nos municípios paranaenses. Com essa tecnologia, o estado pretende aprimorar suas políticas públicas, garantindo maior eficiência na promoção da inclusão e dos direitos sociais.

O prefeito Ditão Pupio ressaltou a importância da participação do município em eventos como esse:

“Estamos sempre em busca de melhorias para a nossa população, e a Assistência Social é uma área fundamental para garantir dignidade e qualidade de vida às famílias. A participação de Jandaia do Sul nesse encontro reforça nosso compromisso em oferecer serviços cada vez mais eficientes e acessíveis a todos.”

A presença da diretora do Departamento de Assistência Social do CRAS de Jandaia do Sul, Bruna Crivelaro, nesse importante evento evidencia o empenho da administração municipal em buscar inovações e aprimoramentos na assistência social, garantindo que os cidadãos tenham acesso a serviços cada vez mais eficazes e inclusivos.

.