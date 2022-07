Jandaia do Sul ‘abraça’ a causa animal

No primeiro semestre foram doados 12 (doze mil) quilos de ração e realizados 61 atendimentos veterinários de urgência e emergência; departamento prevê 730 castrações até o final do ano

Profissionais, estagiários de Medicina Veterinária, veículos e infraestrutura organizada. É com esse aparato humano e material que o Setor de Proteção e do Bem-Estar animal tem realizado suas ações em Jandaia do Sul. Desde o ano passado, o município passou a contar com um trabalho estruturado que visa atender os animais abandonados ou em situação de rua, e os números do Departamento de Fomento à Agropecuária e Meio Ambiente, responsável pela coordenação das iniciativas, mostram resultados positivos.

Em setembro de 2021, o setor realizou uma ação cultural com aos alunos das escolas públicas municipais para abordar a temática “Adote um animal e ganhe um amigo”. As crianças foram convidadas a participar da Feira de Adoção, realizada em parceria com as ONGs da cidade (Anjos de 4 Patas e Latidos Felizes), na qual foram adotados 43 cães. No primeiro semestre deste ano foram feitas 12 adoções por meio do Setor de Proteção e do Bem-Estar Animal. Esse número deverá aumentar significativamente com a segunda edição da Feira, prevista para o fim do ano.

A quantidade de atendimentos de urgência e emergência praticamente dobrou de 2021 para 2022, saltou de 32 para 61. De junho do ano passado até junho deste ano, o setor recebeu 29 denúncias de maus-tratos. A entrega de rações também aumentou: em 2020 foram distribuídos 2.400 quilos; em 2021 foram 18 mil quilos e apenas no primeiro semestre de 2022 foram entregues 12 mil quilos.

Outro ponto positivo foram as castrações. No ano passado foram realizadas 450 e apenas no período de janeiro a junho deste ano, o montante foi de 266 procedimentos. De acordo com o diretor do Departamento de Fomento à Agropecuária e Meio Ambiente, Geraldo Cesar Semensato, a previsão para 2022 todo é de aproximadamente 730 castrações (de cães e gatos), sendo aproximadamente 240 pelo Castramóvel e 217 pelo CastraPet (iniciativa do Governo do Estado). Até dezembro, o município deverá realizar mais três iniciativas para o controle ético de pets comunitários (em situação de rua) e pets de famílias de baixa renda.

Sobre o atendimento, Semensato explica que os animais doentes ou debilitados recolhidos nas ruas são encaminhados para a clínica veterinária parceira do município, tratados, castrados e, uma vez recuperados, devolvidos ao seu habitat. “A saúde e o bem-estar desses animais impactam na sociedade, por isso, é fundamental conduzirmos ações como esta”, considera.

A encarregada do Setor, Mauren Delalibera, por sua vez, avalia positivamente os resultados. “A iniciativa da gestão Lauro Junior em implantar um setor específico para a causa animal é muito importante para o município, pois, a cada dia, Jandaia do Sul tem se tornado uma cidade que respeita e ama os animais”, complementa.

Sobre o Castramóvel

O veículo estaciona estrategicamente nos bairros de Jandaia do Sul e os profissionais realizam as esterilizações que têm como objetivos evitar as ninhadas indesejadas e o abandono de animais. A castração também evita a proliferação de doenças, contribuindo assim para a saúde dos pets e dos seres humanos.

A divulgação dos locais de atendimento do Castramóvel é feita no site e redes sociais da Prefeitura, por meio das ONGs, carro de som e também informalmente entre os jandaienses.

Atualmente, o setor conta com dois servidores municipais, dois estagiários do curso de Medicina Veterinária e dois veículos, um para o Departamento e outro disponibilizado para serviços das duas ONGs da cidade.

Outras ações

O espaço do abrigo canino está sendo revitalizado com calçamento e drenagem, instalação de água potável, tela artística, alambrado e novos portões. Para este semestre, outra novidade são as cartilhas com informações sobre maus-tratos de animais voltadas para crianças de 7 a 11 anos, que estão sendo confeccionadas com apoio do Governo do Estado. Os exemplares serão distribuídos até o final do ano para os alunos das escolas municipais.

A encarregada do Setor de Proteção e Bem-Estar Animal observa que a Constituição Federal trata o meio ambiente (a fauna e a flora) como um bem comum a todos e, portanto, deve ser preservado para a segurança da vida na Terra. “É impossível falar de uma vida digna e equilibrada para os seres humanos sem a promoção de ações que visem a dignidade, a saúde e a proteção dos animais que, como nós, são capazes de sentir dor e sofrimento”, comenta.

Denúncias

As denúncias de maus-tratos devem ser feitas presencialmente no Departamento de Fomento à Agropecuária e Meio Ambiente ou na delegacia.