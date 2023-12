Jady Malavazzi é homenageada em Jandaia do Sul

A atleta jandaiense Jady Martins Malavazzi, de 29 anos, que foi campeã no Parapam de Paraciclismo de Estrada e vice campeã de paraciclismo contra relógio nos Jogos Parapam de Santiago 2023, foi recebida com festa em Jandaia do Sul, nesta segunda feira (18).

Jade desfilou no caminhão da Defesa Civil pela Av. Getúlio Vargas, e foi aplaudida pela população e recepcionada pelo Prefeito Lauro Junior em frente Prefeitura Municipal.

Na Handbike feminino, Jady Malavazzi não economizou energia e percorreu os 10,8km com o tempo de 17min44 para assegurar a medalha de prata e a Jandaiense Jady venceu também a prova de ciclismo de estrada, registrando um tempo de 1h32min42 ficando com a medalha de ouro.