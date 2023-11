Inteligência artificial e satélite: parceria entre Sanepar e BID vai mapear vazamentos de água

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) celebraram, nesta terça-feira (21), um Termo de Cooperação para o uso de imagem de radar obtida via satélite combinado com inteligência artificial (IA) para identificar vazamentos invisíveis na rede de distribuição de água.

O projeto integra a iniciativa Fonte de Inovação Brasil do BID e prevê a execução de projeto-piloto que vai utilizar a tecnologia inovadora para detectar vazamentos em mais de 1.200 quilômetros de redes lineares instaladas nos municípios de São José dos Pinhais e Piraquara.

O termo foi firmado pelo diretor-presidente da Sanepar, Claudio Stabile, pelo especialista principal na Divisão de Água e Saneamento no Brasil do BID, Gustavo Méndez Torrico, pelo especialista Sênior do BID, Tiago Pena Pereira, e pelos diretores da Sanepar Sérgio Wippel (Operações) e Anatalício Risden Junior (Inovação e Novos Negócios).

O diretor-presidente da Sanepar destaca que a parceria com o BID está alinhada ao compromisso da Sanepar com a inovação para promover a sustentabilidade e gerar valor para a sociedade. “Temos como objetivo fazer com que a inovação esteja presente em todos os processos da Companhia para buscar a excelência em nossos serviços” diz Stabile.

Gustavo Méndez Torrico diz que para o BID é uma satisfação a iniciativa Fonte de Inovação Brasil ter iniciado a implementação desta disruptiva solução com a Sanepar. “Para o BID as soluções inovadoras permitem resolver os desafios com maior efetividade e com menores custos e tempos de implementação que as soluções convencionais. Estamos convencidos que este projeto obterá sucesso e, portanto, que as experiências e as lições aprendidas serão disseminadas em nossa região com apoio do Banco”, ressalta.

SATÉLITE – A identificação dos vazamentos será realizada com base em imagens de satélite e processadas com os algoritmos que são ajustados para identificar vazamentos subterrâneos difíceis de identificar por meios tradicionais. Essa tecnologia foi desenvolvida por uma empresa israelense e será repassada à Sanepar pelo BID na forma de prestação de serviços especializados.

Com as informações fornecidas pelos relatórios especializados, a Sanepar fará a confirmação do vazamento em campo e os reparos necessários. A partir dos resultados obtidos, o BID e a Sanepar estabelecerão conjuntamente um plano para escalonamento da solução que poderá ser replicada para outras cidades.

O diretor de Inovação e Novos Negócios, Anatalício Risden Junior ressalta a importância da parceria estratégica com o BID. “A colaboração com o BID permitirá a produção e o compartilhamento de conhecimentos sobre tecnologias inovadoras e disruptivas para a identificação de vazamentos de água e que podem ser replicadas na Sanepar e na América Latina”, afirma.

O diretor de Operações, Sergio Wippel, avalia a parceria como altamente positiva. “É uma solução que dará mais acurácia e vai agilizar o trabalho para melhorar a distribuição de água”, complementa.