Inscrições para militares que desejam atuar nas escolas cívico-militares estão abertas

A Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) abriu as inscrições para os militares da reserva que desejam atuar como monitores nas escolas cívico-militares do Paraná, com salário de R$ 5.500,00, a partir de 2024.

A inscrição ocorrerá exclusivamente online, do dia 15 de janeiro até 16 de fevereiro. O processo seletivo cujo edital já está disponível destina-se à formação de cadastro de reserva, ou chamamento imediato para atuação nas escolas, a depender da necessidade.

Ao todo, o edital contempla os 312 colégios cívico-militares do Paraná, oferecendo um total de 596 vagas para candidatos interessados em contribuir com a formação cívica e educacional dos alunos.

As informações detalhadas estão disponíveis na página da Seed-PR, incluindo o passo a passo para o preenchimento do formulário de inscrição. As exigências, homologadas após o término das inscrições, requerem a entrega de certidões e posterior realização de exames clínicos, conforme as disposições do edital.

SOBRE OS CCMS – A educação cívico-militar combina elementos da gestão civil com a presença de profissionais militares da reserva (inativos) na administração e na rotina escolar. As escolas desse modelo foram instituídas no Paraná em 2020.

A partir do ano letivo de 2024, o Estado contará com 312 escolas cívico-militares. Destas, 106 aderiram ao modelo a partir de consultas públicas feitas entre novembro e dezembro de 2023. Além destas, mais 12 escolas que funcionavam sob o modelo ECIM (de gestão federal) também passam a integrar os CCMs.