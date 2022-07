Indivíduo relata que foi roubado durante a madrugada em Jandaia

A ocorrência foi registrada na madrugada desta quarta-feira (20) na Rua Padre João Barbieri em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, o solicitante relatou que por volta das 03h45 estava andando em via pública com mais três amigos, quando foi abordado por um masculino que fez menção de estar com arma de fogo ou arma branca sob a camiseta e puxou a corrente de seu pescoço. Segundo outros dois masculinos que estavam no local, ambos conhecem o autor.

A vítima foi orientada. Foram realizadas rondas no intuito de localizar o autor, porém nada foi encontrado no momento.