A Polícia Militar de Mandaguari foi acionada por volta das 15h desta segunda-feira (25) na Rua José Zanardo, Jardim Nova América em Mandaguari, onde houve uma tentativa de homicídio.

Conforme informações, o autor do crime (Paulo) foi até a casa da ex-esposa, munido de uma espingarda, e atirou contra o atual dela. Ele foi preso em Jandaia do Sul, próximo ao trevo do Panela de Pedra.

O homem que foi alvejado foi socorrido pelo aeromédico do SAMU em estado grave.