Incêndio destrói casa em Califórnia

Um incêndio devastador consumiu uma residência de 70m² na Rua Mário Guerra em Califórnia (PR) na madrugada desta segunda-feira (13). O Corpo de Bombeiros de Apucarana foi acionado às 2h50 e rapidamente foi mobilizado para combater as chamas.

Com apoio do município, que forneceu um caminhão-pipa para reforçar o abastecimento de água, as equipes lutaram contra o fogo. Embora não houvesse vítimas, pois a casa estava vazia, o imóvel sofreu perda total.

As autoridades investigam as causas do incêndio.

As informações são do TnOnline

.