Idoso morre após bater com bicicleta em muro

O funcionário de uma obra, Júlio Garcia Pires, de 77 anos, que trabalhava em um condomínio localizado no centro de Apucarana, perdeu o controle da bicicleta, bateu no meio-fio, atingiu o muro e morreu.

A Polícia Militar esteve no local:

“FOMOS ACIONADO VIA COPOM PARA DESLOCAR NO ENDERECO HORIOSLAU SAVISKI , NO CONDOMÍNIO GREEN VILLE ONDE SEGUNDO A SOLICITACAO DA DOUTORA CHEILA HAVIA UMA EQUIPE DO SAMU COMPOSTA PELA EQUIPE DOUTORA VERA (CRM 3014)ESTAVA NO LOCAL ONDE FOI FEITO OS PROCEDIMENTOS MAS A VITIMA JA ESTAVA EM OBITO, UM SENHOR JULIO GARCIA PIRES DE 77 ANOS O QUAL ESTAVA INDO PARA O SEU TRABALHO COM SUA BICICLETA BARRA CIRCULAR DE COR AZUL VEIO A PERDER O FREIO EM UMA DECIDA CHEGANDO AO SEU LOCAL DE TRABALHO VEIO A PERDER O CONTROLE DE SUA BICICLETA E VEIO A BATER CONTRA UM MURO A MARGEM DIREITA DA VIA BASE SEU SENTIDO DE TRAFEGO ONDE VEIO A BATER A CABECA NO MURO ONDE VEIO A ENTRAR EM OBITO NO LOCAL. ESTEVE NO LOCAL O INVESTIGADOR ROBERTO DA POLICIA CIVIL E O EDUARDOTONABE RG 27163964 7 SP DO INTITUTO CRIMINALISTA ONDE O MESMO FEZ OS PROCEDIMENTOS E LIBEROU O CORPO PARA O IML” .