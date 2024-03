As vítimas fatais, todas funcionárias do estabelecimento comercial, foram Rayssa Batista Santos, de 18 anos, Camille Vitória Dias, também com 18 anos, e Pryscilla Maris Tascheck Farro, de 36 anos. Doze pessoas ficaram feridas.

A laje do supermercado desabou no local onde ficavam as caixas d’água.

O supermercado foi inaugurado no dia do acidente (22/03). A Polícia Civil instaurará inquérito para investigar o ocorrido.

A prefeitura de Pontal do Paraná decretou luto oficial.