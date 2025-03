Homem é preso com moto adulterada em Kaloré

Foi no Distrito de Jussiara nesta sexta-feira (7).

Uma equipe policial em patrulhamento avistou um condutor na via rural municipal de Kaloré, conduzindo uma motocicleta Honda/Pop 100 CL, de cor preta, sem placa. Após a abordagem, foi constatado que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que a motocicleta tinha a numeração do chassi raspada e o número do motor pinado.

O condutor informou que havia adquirido a motocicleta há cerca de um ano, comprando de outro morador do distrito. Diante disso, foi informado de seus direitos constitucionais e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul, onde ficou à disposição da polícia administrativa.

