Nilton Cezar foi morto a tiros, no início da tarde desta sexta-feira (5), por volta das 13h, na Rua Romário Martins, no Centro de Mandaguari. Ele recebeu vários disparos e morreu durante o atendimento do Samu.

A vítima morava na mesma casa que o autor dos disparos, e teria pedido para o rapaz sair da casa, o que teria gerado conflito.

O autor dos disparos passou várias vezes pela obra onde a vítima trabalhava e após o almoço do rapaz, entrou e atirou por várias vezes.