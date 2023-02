Homem de 25 anos morre após confronto com a PM em Apucarana

Um homem, de 25 anos, morreu após confronto com a Polícia Militar (PM) em Apucarana, no norte do Paraná. A troca de tiros aconteceu na Rua Eurico Gaspar Dutra, no Jardim Trabalhista, por volta das 20h desta sexta-feira (4).

Equipes da Rotam de Apucarana e de Londrina, da Choque, estavam no endereço e tentaram prender o rapaz, que estava com um mandado de prisão em aberto. “Ele tentou correr da equipe, estava com arma, confrontou a equipe que revidou e ele foi atingido. Ele estava com um mandado pelo crime de tráfico de drogas em aberto”, disse o Tenente Jair, da PM.

O jovem, Maycol Cidade Campos, foi atingido no quintal da residência. Os Bombeiros foram chamados, ele chegou a ser socorrido, porém, não resistiu e morreu no local. Nenhum policial ficou ferido. A PM repassou que a arma que o jovem usou foi apreendia e seria um revólver.

