Grave acidente interdita BR-116 na região de Curitiba

Uma carreta desgovernada atingiu vários veículos no início da tarde desta sexta-feira (8), na BR-116, em Piraquara, na região de Curitiba, deixando cinco pessoas ficaram feridas, sendo três delas em estado grave.

Um motorista ficou preso às ferragens e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao hospital. Até o momento desta publicação não há detalhes sobre as causas do acidente. Por conta do ocorrido, há uma fila de mais de 10km e o trânsito é lento. Não há previsão de liberação da rodovia até o momento.

A PRF informou que a rodovia no sentido sul se encontra totalmente interditada.