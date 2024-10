Governador se licencia do cargo para se dedicar as eleições

O governador Carlos Massa Ratinho Junior se licenciou do cargo nesta terça-feira (1º) após a inauguração do Colégio Estadual Vilson Miranda em Mauá da Serra para se dedicar ao processo eleitoral. A licença encerra no sábado (5). O vice-governador Darci Piana responderá pelo Poder Executivo durante esse período.

Inauguração:

Uma espera de anos chegou ao fim. O governador Carlos Massa Ratinho Junior inaugurou nesta terça-feira (1º) o Colégio Estadual Vilson Miranda, em Mauá da Serra, no Vale do Ivaí. É a segunda unidade educacional do Estado na cidade, dividida pela BR-376. A nova estrutura recebeu investimento de R$ 10 milhões, via Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar).

Ratinho Junior destacou que a nova estrutura irá reforçar o ensino público do município, respondendo a uma demanda de anos da população. “Estamos entregando uma escola novinha para Mauá da Serra, já com os equipamentos de ar-condicionado que serão instalados em todas as salas de aula. É o Paraná com a melhor educação do Brasil, trazendo o que há de melhor no ensino, tanto na parte física, na estrutura da escola, quanto na parte pedagógica”, afirmou.

“O Paraná hoje é referência em educação pública. Somos primeiro lugar no Ideb, estamos avançando com a contratação de mais 1.100 professores, totalizando 3.500 novos professores que estão entrando para a rede estadual e, automaticamente, vão ter a oportunidade de fazer parte da melhor educação do Brasil”, concluiu o governador.

A reivindicação por uma nova unidade escolar na cidade vem desde 2011. Mauá da Serra tem uma população de 9.383 habitantes, segundo o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O único colégio estadual da cidade, o João Plath, tem cerca de 1,4 mil alunos, 14,8% do total de residentes. Com a duplicação da BR-376, Mauá da Serra ficou divida entre os lados oeste e leste, com os estudantes tendo que atravessar a rodovia para poder estudar.