Governador decreta luto oficial pela morte da primeira-dama de Curitiba

(AEN) O governador Carlos Massa Ratinho Junior decretou luto oficial de três dias no Paraná pela morte da primeira-dama de Curitiba, Margarita Sansone, esposa do prefeito Rafael Greca. O luto oficial foi publicado no Decreto 7.116/2024 na tarde desta terça-feira (20), após o anúncio do falecimento.

Jornalista, escritora, fundadora e primeira presidente da Fundação de Ação Social (FAS), Margarita Sansone tinha 79 anos e estava internada no Hospital Marcelino Champagnat desde o início de agosto. A primeira-dama curitibana faleceu em decorrência de um linfoma.

O governador lamentou o falecimento de Margarita. “Genuinamente, a Margarita simbolizava o amor: o amor pelo marido, o amor pela cidade que ajudou a cuidar e o amor pelo povo do Paraná. Descanse em paz, Margarita. Nós continuaremos aqui, ao lado do prefeito Greca, trabalhando para fazer aquilo que você tanto gostava: ver os ‘curitibinhas’ sorrirem. Descanse em paz sabendo que a nossa gratidão será permanente por tudo aquilo que você fez pela cidade. Aos amigos e familiares o meus sentimentos nesse momento de profunda dor”, declarou.

Em suas redes sociais, Rafael Greca lamentou a perda da esposa, com quem dividiu a maior parte da vida. “Com profundo pesar e meu coração curitibano dilacerado, cumpro o doloroso dever de comunicar a passagem de minha amada Margarita Elisabeth Pericás Sansone de Macedo. Que o bem infinito que ela desejou aos Curitibinhas, suas famílias e, principalmente, aos mais vulneráveis seja o tom dessa sua despedida”, diz um trecho da publicação.

A missa em homenagem a Margarita será nesta quarta-feira (21), às 15h, no Memorial de Curitiba. O sepultamento acontecerá na sequência, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula, em Curitiba. O prefeito também solicitou aos amigos que desejarem prestar homenagens à primeira-dama que, em vez de enviarem coroes de flores, façam doações de alimentos ao Banco de Alimentos ou artigos ao Disk Solidariedade.