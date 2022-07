Furto na Rua José Maria de Paula

Data do Registro: 18/07/2022 21:24:13 Endereço: RUA JOSE MARIA DE PAULA RODRIGUES, CENTRO – JANDAIA DO SUL

Conforme a Polícia Militar, a equipe deslocou ao endereço solicitado onde fez contato com a solicitante, que informou a equipe que seu comércio teve as fechaduras arrombadas e no pátio foi deixado um caminhão que a princípio seria do dono do barracão que está alugado pela a vítima com contrato vigente até o dia 28/03/2023. Segundo a solicitante, do local foi levado uma impressora e um monitor. Relata ainda que foram trocados os cadeados do portão.