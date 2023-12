Fim de ano com carteira assinada: Agências do Trabalhador têm 16,8 mil vagas

(AEN) As Agências do Trabalhador e postos avançados do Paraná começam a semana com a oferta de 16.815 vagas de emprego com carteira assinada. A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 2.524 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de magarefe, com 501 vagas, operador de telemarketing receptivo, com 380, e abatedor de porco, também com 380.

A Grande Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (4.536). São 380 vagas para operador de telemarketing receptivo, 305 para operador de telemarketing ativo e receptivo, 201 para auxiliar de cozinha e 200 para operador de telemarketing ativo. Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 263 vagas para preenchimento imediato: vendedor interno (133), auxiliar de limpeza (62), atendente balconista (37), assistente de vendas (21) e confeiteiro (10).

A região de Cascavel aparece em seguida em volume de vagas (4.325). São 862 oportunidades para auxiliar de linha de produção, 340 para abatedor de porcos, 255 para magarefe e 249 para operador de processo de produção.

Londrina (1.416 vagas), Campo Mourão (1.224), Pato Branco (1.131) e Foz do Iguaçu (1.050) também concentram grandes oportunidades. Em Londrina, as funções que lideram as ofertas são auxiliar de linha de produção, com 171 vagas, alimentador de linha de produção, com 97, auxiliar de produção de gorduras vegetais comestíveis, com 70, e operador de caixa, com 62 oportunidades.

Em Campo Mourão, os destaques são para auxiliar de linha de produção (93), magarefe (71), abatedor (63) e soldador (47). No Sudoeste, há oferta de emprego para as funções de auxiliar de linha de produção, com 213 oportunidades, servente de obras, com 67, operador de processo de produção, com 55, vendedor interno, com 52. Em Foz do Iguaçu, o comércio procura vagas para operador de caixa e repositor em supermercados.

ATENDIMENTO – Os interessados devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito AQUI.

Confira o detalhamento das vagas por regional AQUI .