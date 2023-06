Festa, alegria e orgulho marcaram a cerimônia de abertura dos JEPS em Jandaia do Sul

Um sentimento de orgulho e honra tomou conta dos jandaienses presentes na abertura oficial da Fase Macrorregional da 69ª edição dos Jogos Escolares do Paraná – JEPS, que foi realizada no Ginásio de Esportes Osmar Panício na noite desta quarta-feira, dia 07 de junho.

O cerimonial teve início com os desfiles das delegações das instituições de ensino participantes desta macrorregional, ou seja, contando assim com o desfile dos alunos atletas representantes dos quatro Núcleos Regionais de Educação das cidades de: Apucarana, Ivaiporã, Londrina e Telêmaco Borba.

Em seguida a festa de abertura seguiu com o pronunciamento das autoridades, o acendimento do fogo simbólico, o juramento do atleta, a confraternização dos participantes, apresentação cultura e por último a partida oficial no futsal masculino, 12 a 14 anos, entre a Escola Santa Maria (Jandaia do Sul) e o Colégio Estadual Ricardo Lunardelli (Porecatu), com a vitória da equipe da casa pelo placar de 03 a 01.

O chefe do Núcleo Regional de Educação de Apucarana, Vladimir Barbosa, destacou o total apoio do Governo do Estado, bem como da administração pública da cidade sede de Jandaia do Sul e citou ainda: “aproveitem cada minuto deste momento único, vivam intensamente estes jogos escolares, sempre com respeito e o desejo de vencer. Tenham todos uma ótima semana de competição e viva Jandaia do Sul”.

Por sua vez o prefeito anfitrião, Lauro Junior, relatou que a comunidade de Jandaia do Sul está de braços abertos para acolher aos alunos atletas e visitantes desta Fase Macrorregional, e concluiu: “Deus abençoe estes cinco dias de competição, e que possam deixar na memória de cada participante este exemplo que o esporte proporciona na educação, na saúde, pois o esporte é vida. Viva os Jogos Escolares, viva o nosso Paraná e viva Jandaia do Sul”.

COMPETIÇÃO – Cerca de 1.400 alunos atletas estarão na cidade sede de Jandaia do Sul, no período de 07 a 11 de junho, para as disputas desta Fase Macrorregional nas categorias de 12 a 14 anos e 15 a 17 anos, nos naipes masculino e feminino, nas seguintes modalidades: Atletismo, Basquetebol, Futsal, Handebol, Tênis de Mesa, Vôlei de Praia, Voleibol e Xadrez.

HISTÓRIA DA CIDADE SEDE – Seus primeiros habitantes foram tropeiros de gado a caminho de Sorocaba e também São José do Rio Preto. O Patrimônio aberto em 1942, tornou-se desde logo um centro de convergências de agricultores vindos de todas as regiões do país traídos pelas perspectivas oferecidas através do solo seco e pelo cultivo do café.

Sendo emancipada oficialmente em 14 de dezembro de 1952, desmembrado de Apucarana. Jandaia do Sul tem atualmente uma população de cerca de 21 mil habitantes e está situada no Vale do Ivaí a 390 km da capital do Estado.

Os Jogos Escolares do Paraná são organizados pelo Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e Superintendência Geral do Esporte. A competição conta com o apoio do Núcleo Regional de Educação de Apucarana e da prefeitura do município de Jandaia do Sul.

COM/JEPS Gil Riguette – Jornalista