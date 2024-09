Na manhã do próximo sábado, dia 7 de setembro, em Jandaia do Sul, haverá passeata cívica em comemoração a Independência do Brasil.

Será, como de costume, na Avenida Getúlio Vargas.

Dentre as diversas participações, está confirmada a apresentação da prestigiada Fanfarra do Colégio Estadual Cívico Militar.