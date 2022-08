Empresa se instala em São Pedro do Ivaí através de incentivo da prefeitura e gera empregos

A prefeitura de São Pedro do Ivaí está cumprindo com seu papel social de buscar investidores para gerar empregos no município. A secretaria de Indústria e Comércio foi criada pela atual administração para desenvolver o projeto de geração de empregos, fazendo contato com empresários e oferecendo incentivos.

Este trabalho vem dando frutos, sendo que atualmente foi instalada em São Pedro uma filial da empresa Bolsas Jussiara, que tem sede no município de Kaloré. “São 17 postos de trabalho gerados imediatamente e o planejamento da empresa é expandir conforme a demanda”, comenta o secretário de Indústria e Comércio, Noé Feijoli Bispo.

O incentivo do município, neste caso, foi oferecer a locação para a empresa, que foi instalada em um barracão localizado na Rua Barbacena. A prefeita Maria Regina Della Rosa Magri e o presidente da Câmara, Carlos Eduardo do Prado Martins, visitaram a estrutura recentemente.

“Na oportunidade que a prefeita e o presidente estiveram visitando, foi uma conversa informal, onde os empresários apresentaram o trabalho que eles irão confeccionar aqui na cidade, que são bolsas para a empresa de correios. Também explicaram como funciona a produção da empresa”, comenta Noé.

Regina agradeceu o empresário, Alexandre Godoy Ferreira, pelo interesse em investir em São Pedro do Ivaí e comentou sobre o grande projeto para geração de empregos e renda que está sendo colocado em prática por sua gestão.

“O nosso parque industrial terá uma estrutura moderna para atender as necessidades das indústrias e fazer com que os empresários olhem para São Pedro com potencial para crescimento e expansão de negócios. É o objetivo da nossa equipe desenvolver o município e a empresa Bolsas Jussiara é uma das primeiras que chegam e acreditam no potencial da nossa gente”, disse Regina.

Vale destacar que das 17 pessoas contratadas, três passaram pelo curso de costura industrial que foi ofertado pela prefeitura em parceria com o SENAC-PR. “Demonstra que as oportunidades surgem quando a população é capacitada. Tem mais empresas que estão mantendo conversa conosco e por isso que nosso objetivo também é qualificar a mão de obra para que as pessoas tenham acesso ao emprego. Quero agradecer a minha equipe pelos esforços e à Câmara de Vereadores por apoiar nossos projetos”, assinala a prefeita.