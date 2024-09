Em parceria com AACD, governador anuncia Complexo de Reabilitação Silvio Santos

(AEN) O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nesta quinta-feira (26) a criação do Complexo de Reabilitação Silvio Santos, em Curitiba, em parceria com a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente). A estrutura vai contar com a construção de um novo hospital, fruto de um investimento de R$ 65 milhões do Governo do Estado, e também marca a chegada da AACD ao Paraná.

A nova unidade será construída em um terreno de mais de 7 mil metros quadrados ao lado do Hospital de Reabilitação Ana Carolina Moura Xavier. Com os dois hospitais e a parceria com a AACD, o complexo vai expandir os serviços de reabilitação física, auditiva, visual e intelectual prestados pelo Estado.

“É um presente que o Paraná ganha. A AACD é uma das instituições mais respeitadas do mundo e essa parceria foi uma construção de três anos entre o Governo Estadual e equipe técnica e o conselho da associação, com o objetivo de trazer toda a capacidade técnica que a entidade tem para o Estado”, disse o governador.

Ratinho Junior explicou que o nome do Complexo foi uma homenagem a quem contribuiu para o crescimento da AACD. “A força e a credibilidade do Silvio Santos deram uma dimensão nacional à instituição e foi o gesto que o Paraná encontrou de homenageá-lo”, disse. O apresentador e empresário, dono do SBT, faleceu no último dia 17 de agosto.

Já o objetivo da parceria e da criação do complexo é agregar ao escopo do hospital, que já promove um atendimento de excelência em tratamentos especializados a portadores de complicações neurológicas, ortopédicas e pós-trauma, a experiência de mais de 70 anos da AACD em reabilitação física e tratamentos ortopédicos, que são referência no Brasil.

COMPLEXO – O termo de denominação do novo Complexo de Reabilitação Silvio Santos foi assinado pelo governador Ratinho Junior, pelo secretário de Saúde, César Neves, e pelas filhas do apresentador, Sílvia e Cíntia Abravanel.

O complexo será criado a partir da construção de um novo hospital ao lado do Hospital de Reabilitação Ana Carolina Moura Xavier, no bairro Cabral. Dos recursos investidos na construção do novo hospital, R$ 40 milhões serão oriundos da transformação da Copel em corporação.

Esta nova unidade vai unificar serviços já existentes no Estado como o Centro de Atendimento Integral ao Fissurado Lábio Palatal (CAIF), além de ofertar novos serviços como ambulatório de marcha e oficina ortopédica para confecção, adaptação e manutenção de Órteses, Próteses e Meios de Locomoção (OPMAL). O complexo também vai contar com um novo centro cirúrgico que ampliará a oferta de procedimentos ortopédicos, neurológicos e urológicos.

“São medidas que vão triplicar a nossa capacidade de atendimento nestas áreas, tanto nas entregas de próteses, órteses e equipamentos, quanto em exames e serviços aos pacientes”, explicou o secretário de Saúde, César Neves.

Ao promover o Teleton, em parceria com a AACD, Silvio Santos colocou em pauta a mobilização social em prol da reabilitação e do tratamento das pessoas com dificuldades motoras, físicas e intelectuais. Em mais de 20 anos de campanha, o Teleton viabilizou mais de 15 milhões de atendimentos a pacientes com deficiência e ajudou na construção de dez unidades da AACD pelo Brasil.

“Foi um grato presente para nós. Estamos indo para 27 anos de Teleton, esse projeto que ele [Silvio Santos] deixou para a gente propagar”, refletiu Silvia Abravanel.

“Que bom que meu pai abraçou essa causa e pode ajudar o maior número de pessoas, a gente está aqui representando a família. A gente só pode agradecer, é uma honra”, celebrou Cintia Abravanel.

PARCERIA – O termo de cooperação formalizado com a AACD prevê que, antes mesmo da construção do novo hospital, a instituição realize um mapeamento geral dos atendimentos realizados no hospital paranaense para aperfeiçoar os protocolos, com treinamentos para todos da área assistencial. Será feito também um estudo sobre a jornada dos pacientes para ajudar a definir novos marcos de atendimento.

Para o presidente do Conselho de Administração da AACD, Carlos Eduardo Moraes Scripilliti, a parceria vai ampliar os atendimentos da instituição. “Estive aqui há um ano e fiquei encantado com a estrutura do Hospital de Reabilitação e com essas parcerias podemos aumentar os atendimentos do AACD. Agora a nossa equipe vai realizar capacitações para que seja prestado o melhor atendimento possível. Como aqui já funciona o hospital, certamente não haverá dificuldade”, avaliou.

Além disso, profissionais do Paraná passarão por uma imersão na AACD conhecendo as unidades, o trabalho e os processos adotados pela associação. Isso compreende desde as práticas de agendamento até as consultas multidisciplinares com fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e fisiatrias. Por outro lado, profissionais da AACD também vão visitar o Hospital de Reabilitação em Curitiba para entender os processos existentes e os fluxos adotados pela unidade.

Um primeiro grupo de 18 profissionais do Hospital de Reabilitação já tem uma visita de uma semana agendada para outubro, dando início à parceria entre as duas instituições.

Após a construção da nova unidade, a instituição vai atuar em parceria com o Governo do Paraná nas atividades e serviços prestados pelo hospital, ampliando os atendimentos de reabilitação por todo o Estado. A entrega de cadeiras de rodas especiais, cadeiras de banho, órteses, próteses e outros equipamentos na unidade pode triplicar, passando de 1.800 por ano para mais de 5.000..

Como parte do incremento das atividades do Hospital de Reabilitação, o Estado já deu início a uma entrega de 2.712 cadeiras de rodas e de 4.954 acessórios, no valor total de R$ 8,1 milhões. Entre os equipamentos estão cadeiras de rodas infantis, cadeiras de banho, cadeiras motorizadas, assentos reclináveis, carrinhos dobráveis, entre outros.

HOSPITAL DE REABILITAÇÃO – Atualmente, o Hospital de Reabilitação Ana Carolina Moura Xavier oferta serviços reabilitação pelo SUS para pessoas com deficiência física de todo o Paraná. Ela oferece tratamento para uma ampla gama de condições, incluindo doenças neuromusculares, lesões encefálicas, lesões medulares, malformações congênitas, sequelas de hanseníase, paralisia cerebral, amputações, Síndrome Pós-Poliomielite, Parkinson, entre outras.

Atualmente, no setor de reabilitação, são oferecidos serviços de fisioterapia, hidroterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, serviço social, enfermagem e nutrição, além de um serviço especializado em Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção (OPMAL).

A unidade paranaense possui 20 leitos de UTI e 51 leitos de enfermaria. Além disso tem cinco salas cirúrgicas, um laboratório de neurocirurgia, um posto de coleta laboratorial que funciona 24 horas, piscina e diversas salas exclusivas para fisioterapia. No último ano, o Hospital de Reabilitação realizou 82.442 atendimentos, incluindo 53.349 sessões terapêuticas, 24.589 consultas e 4.504 exames.

INVESTIMENTOS – A parceria reforça a prioridade do Governo do Estado nos investimentos na área da saúde e na melhoria dos processos visando um melhor atendimento à população. O Paraná é líder nacional na doação de órgãos e no volume de consultas pré-natal para gestantes, por exemplo. Além disso, está investindo mais de R$ 260 milhões na construção de 11 hospitais por todo o Estado.

No primeiro semestre de 2024, o Paraná ainda foi o terceiro estado que mais investiu em saúde no Brasil, com uma ampliação de 140% nos investimentos na área em relação ao mesmo período do ano passado. Nos seis primeiros meses de 2023, foram investidos R$ 232,3 milhões e em 2024 foram R$ 557 milhões, segundo o Relatório de Execução Orçamentária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Os investimentos se refletem também em um aumento nas entregas feitas pelo Hospital de Reabilitação. De 2021 para 2023, a unidade aumentou em 146% o número de produtos entre órteses, próteses, cadeiras de rodas e palmilhas. Foram 798 produtos em 2021 e 1.962 em 2023. Neste ano, as entregas seguem aumentando. Somente nos oito primeiros meses de 2024, o quantitativo de materiais já está próximo do total distribuído ao longo de todo o ano passado. De janeiro a agosto foram entregues 1.908 órteses, próteses e materiais de auxílio à locomoção.

SOBRE A AACD – A AACD é referência em ortopedia e na reabilitação de pessoas com deficiência física. Com infraestrutura completa, equipe multidisciplinar, corpo clínico especializado e mais de 70 anos de expertise, a instituição é composta por um Hospital Ortopédico, sete Centros de Reabilitação e cinco Oficinas para entrega de serviços e produtos ortopédicos sob medida.

Dos cerca de 800 mil atendimentos anuais, 80% são feitos via Sistema Único de Saúde (SUS), contudo a tabela de repasse é deficitária. Assim, os valores provenientes de atendimentos privados (convênio ou particular) e arrecadados pela área de captação de recursos são fundamentais na viabilização de um serviço de saúde qualificado e construção de uma sociedade mais inclusiva para que os pacientes possam exercer plenamente a sua cidadania com acesso à educação, emprego e outros direitos essenciais.

Atualmente, a AACD possui unidades próprias localizadas em São Paulo, Mogi das Cruzes e Osasco (SP), Recife (PE), Porto Alegre (RS) e Uberlândia (MG). Também conta com a Cooperação Técnica, que leva o padrão de excelência da Instituição, através de entidades parceiras, para Salvador e Jequié (BA), São José do Rio Preto (SP), Poços de Caldas (MG), Curitiba e Maringá (PR) e Maceió (AL). Saiba mais no site.

PRESENÇAS – Estiveram presentes no evento o vice-governador Darci Piana; a primeira-dama Luciana Saito Massa; os secretários da Casa Civil, João Carlos Ortega; da Casa Militar, tenente-coronel Marcos Antônio Tordoro; do Planejamento, Guto Silva; da Comunicação, Cleber Mata; do Desenvolvimento Social e Família, Rogerio Carboni; o deputado federal Beto Preto; os deputados estaduais Márcia Huçulak e Pedro Paulo Bazana; o diretor-geral do Complexo do Hospital do Trabalhador, Guilherme Graziani; o presidente da Fundação da Universidade Federal do Paraná (Funpar), Tomás Sparano Martins; o diretor-presidente do Ipardes, Jorge Callado; o diretor das afiliadas do SBT, Daniel Abravanel; o empresário e apresentador Carlos Massa e sua esposa Solange Massa; o presidente do Grupo Massa, Gabriel Massa; o apresentador Rafael Massa; a 1ª subdefensora pública-geral do Paraná, Lívia Martins Salomão Brodbeck e Silva; e demais autoridades.