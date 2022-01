Em Apucarana governador libera recursos para a Saúde de Jandaia do Sul

Na manhã de hoje, 27/01, o Governador do Estado do Paraná, Ratinho Junior, o Secretário de Saúde do Estado do Paraná, Beto Preto, o Secretário Chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega e demais autoridades estiveram no 10º Batalhão de Polícia Militar do Paraná em Apucarana para a liberação de recursos para os municípios da nossa região.

Para Jandaia do Sul foram liberados mais de um R$ 1 milhão, sendo estes recursos destinados para:

Quatro veículos para transporte sanitário, três para o Programa Saúde da Família – via Deputado Estadual Do Carmo e uma van para pacientes – via Deputado Estadual Dr. Batista, totalizando R$ 470 mil.

Um arco cirúrgico para o Hospital Nossa Senhora de Fátima no valor de 550 mil reais (via Deputado Estadual Dr. Batista).

Um aparelho de ultrassom no valor de R$ 130 mil.

Repasse de R$ 100 mil para aquisição de equipamentos da atenção primária da saúde (via Deputado Estadual Soldado Adriano).

Estiveram presentes, acompanhando a solenidade, o vice-prefeito Fifa – representando o prefeito Lauro Junior, o vereador Welton Pinheiro, o Diretor do Departamento de Saúde Antonio Tadeu Rocco e equipe.