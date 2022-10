(Edital) Florart realizará eleições

E D I T A L

A Associação Florart Vida, por meio deste, comunica a seus associados, em condições de voto, que de acordo com o Artigo 37 do Estatuto Social, realizará as eleições para escolha da Diretoria e Conselho Fiscal, Gestão 2023/2024, no dia 26 de Novembro de 2022, das 14h00min às 17h00min, na sede da Entidade, sito a Rua Ipê, nº 17, bairro Jardim das Flores, nesta cidade de Jandaia do Sul – Paraná.

As chapas que concorrerão às eleições deverão atender aos requisitos e calendário abaixo:

O registro deve ser efetuado até o dia 10/11/2022, na sede da entidade; A apresentação do plano de trabalho até o dia 18/11/2022; As chapas deverão ser compostas por doze membros com seus respectivos nomes e cargos;

O registro processar-se-á em rigorosa ordem de entrada dos requerimentos na secretaria da entidade

Todo Processo Eleitoral será coordenado por uma comissão formada pela UANJA (União das Associações de Moradores e Mutuários de Jandaia do Sul) e mais um membro de cada chapa.

O quorum da eleição será de 50% + 1 (cinquenta por cento mais um) dos sócios aptos a votar, e/ou, em segunda convocação com a presença de 1/3 (um terço) dos associados, após intervalo de 30 (trinta) minutos da primeira convocação, conforme estabelece o Artigo 40 do Estatuto Social e será eleita a chapa que obtiver o maior número de votos. A posse dos membros eleitos para Diretoria e Conselho Fiscal ocorrerá 15 (quinze) dias após a eleição.

Jandaia do Sul, 26 de Outubro de 2022.